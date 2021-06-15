В Киеве водителя маршрутки перед рейсом засняли с бутылкой пива

Сообщается также, что в салоне был сильный запах перегара.

В Киеве пассажир снял на видео водителя маршрутки № 529, который за рулем утолял жажду из пивной бутылки.

Об этом сообщает Телеграмм-канал ДТП.kiev.ua.

Так, на видео можно увидеть, как водитель, ожидая время отправки автобуса, открывает пивную бутылку и делает несколько глотков.

Сообщается также, что в салоне был сильный запах перегара.

Ранее в Киеве пьяный водитель маршрутки совершил ДТП. Происшествие произошло в Подольском районе Киева. Патрульные составили админматериалы на нетрезвого водителя автобуса и врача, допустившего его к работе.

Также в Киеве пьяный водитель перевозил пассажиров на неисправной маршрутке. Содержание алкоголя в его крови составляло 0,82 промилле, что в четыре раза превышает допустимый уровень.

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