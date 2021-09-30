В Киеве водитель заблокировал движение и избил инспектора по парковке, который составлял постановление о нарушение

В Киеве водитель заблокировал движение и избил инспектора по парковке, который составлял постановление о нарушение

Водителя-нарушителя полиция разыскала через 2:00 после инцидента.

В Киеве на ул. Генерала Алмазова водитель избил инспектора по парковке из-за того, что тот составлял на него постановление о возбуждении.

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Об этом сообщили в Нацполиции м. Киева.

Инцидент произошел в четверг, 30 сентября. По данным полиции, водитель автомобиля Skoda стал во второй полосе, чем остановил движение транспорта, который ехал позади. Поэтому инспектор по парковке сделал ему замечание и начал составлять постановление о нарушение. Однако водитель ударил парковщика в лицо и скрылся.

Через 2 часа полицейские разыскали водителя. Им оказался 36-летний мужчина. Против нарушителя открыли производство по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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