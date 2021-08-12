В Киеве водитель троллейбуса под кайфом перевозил пассажиров

В Киеве водитель троллейбуса под кайфом перевозил пассажиров

Специалист подтвердил, что водитель троллейбуса находился в состоянии наркотического опьянения.

В Киеве водитель троллейбуса под кайфом перевозил пассажиров.

Событие произошло на проспекте Свободы в Подольском районе столицы.

Также читайте В Киеве пьяный водитель маршрутки совершил ДТП: фото

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

"Патрульные остановили водителя троллейбуса ЛАЗ, который осуществлял перевозку пассажиров. У мужчины обнаружили явные признаки наркотического опьянения. По требованию полицейских он согласился пройти осмотр в установленном законом порядке у врача-нарколога", — говорится в сообщении полиции.

По результатам лабораторных исследований, специалист подтвердил, что водитель троллейбуса находился в состоянии наркотического опьянения.

Инспекторы составили на него протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.

Патрульные отдела безопасности дорожного движения также наведались к руководителю депо и вручили ему требование об усилении контроля за водителями предприятия.

На лицо, ответственное за эксплуатацию, составили постановление по ч. 1 ст. 129 (допуск к управлению водителей, находящихся в состоянии опьянения) КоАП.

Напомним, в Киеве пьяный водитель пытался скрыться с места ДТП на автомобиле, загорелся.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку