В Киеве водитель трамвая потерял сознание во время движения из-за адской жары: фото

В Киеве водитель трамвая потерял сознание во время движения из-за адской жары: фото

Очевидцы говорят, что в кабине водителя было +47°C.

В Киеве водитель трамвая потерял сознание прямо во время движения.

Причиной инцидента стала адская жара.

Об этом сообщило "Киевское транспортное сообщество".

"Водитель встречного трамвая идет ее спасать водой и таблетками. В кабине +47°C", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в столице в эти дни столбики термометров колеблются от +32° C до +35°C.

Фото: Киевская транспортная союз

Напомним, в Киеве в середине дня 23 июня стало плохо беременной женщине. Из-за безумной жары она потеряла сознание.

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