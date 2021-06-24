В Киеве водитель трамвая потерял сознание во время движения из-за адской жары: фото

Очевидцы говорят, что в кабине водителя было +47°C.
В Киеве водитель трамвая потерял сознание прямо во время движения.
Причиной инцидента стала адская жара.
Об этом сообщило "Киевское транспортное сообщество".
"Водитель встречного трамвая идет ее спасать водой и таблетками. В кабине +47°C", — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в столице в эти дни столбики термометров колеблются от +32° C до +35°C.
Напомним, в Киеве в середине дня 23 июня стало плохо беременной женщине. Из-за безумной жары она потеряла сознание.