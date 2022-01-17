В Киеве водитель Toyota Land Cruiser, жестоко избивший прохожего, заключен под стражу с возможностью внесения залога

В Киеве водитель Toyota Land Cruiser, жестоко избивший прохожего, заключен под стражу с возможностью внесения залога

Подозреваемый агрессивно отреагировал на замечание местного жителя относительно неправильной парковки, набросился на него с кулаками и нанес тяжелые травмы.

В Киеве водитель Toyota Land Cruiser, жестоко избивший прохожего, заключен под стражу с возможностью внесения залога в 1 млн гривен.

24-летний подозреваемый агрессивно отреагировал на замечания 44-летнего местного жителя относительно неправильной парковки, набросился на него с кулаками и нанес тяжелые травмы.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Днепровский районный суд г. Киева в субботу, 15 января, удовлетворил ходатайство Днепровской окружной прокуратуры города Киева и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца мужчине, который во время конфликта причинил киевлянину тяжких телесных повреждений. Одновременно суд предусмотрел возможность подозреваемым залог в размере 992 тыс. гривен", — говорится в сообщении прокуратуры.

В то же время суд отклонил ходатайство стороны защиты о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде домашнего ареста.

Подозреваемый свою вину признал.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины.

Напомним, 14 января, находясь возле одного из жилых домов по ул. Аболмасова в Днепровском районе Киева, подозреваемый агрессивно отреагировал на замечания местного жителя относительно неправильной парковки, набросился на него с кулаками и нанес тяжкие телесные повреждения.

Потерпевший, получивший в результате избиения открытую черепно-мозговую травму, находится в больнице.

По словам врачей, ему диагностирован отек головного мозга.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется Днепровским управлением полиции Киева.

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