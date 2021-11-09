В Киеве водитель такси вылетел с дороги, опрокинулся и влетел в припаркованные авто: видео

Подробности и причины аварии уточняет полиция.
Серьезная авария произошла с водителем такси в Киеве: он вылетел с дороги, несколько раз опрокинулся и влетел в припаркованные автомобили.
ДТП произошло в Дарницком районе Киева на проспекте Бажана.
Об этом сообщил паблик "Оперативный".
Подробности и причины аварии уточняет полиция.
Еще одно серьезное ДТП произошло с таксистом службы #Bolt — он вылетел с дороги, несколько раз опрокинулся и влетел в припаркованные автомобили. Детали по поводу причин аварии уточняются. Киев, проспект БажанаОпубликовано Оперативный вторник, 9 ноября 2021 г.
Напомним, в Киеве выпивший пешеход похитил автобус "Богдан". Мужчина воспользовался отсутствием водителя общественного транспортного средства, сел за руль и уехал, пока его не остановили патрульные полицейские. Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.
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