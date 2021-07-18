В Киеве водитель сбила будку парковщика, которая придавила другое авто — фото

Во время ДТП никто из людей не пострадал.
В Киеве в здание торгово-развлекательного центра на улице Лаврухина на Троещине въехала водитель на автомобиле "КИА".
После ДТП она начала сдавать назад, наверное растерялась и въехала в будку парковщика. Будка наклонилась и придавила автомобиль Volkswagen, которій в тот момент проезжал рядом. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Лишь после нескольких ударов водитель остановила авто и перестала пытаться выехать с территории ТРЦ.
Во время этого ДТП никто из людей не пострадал.