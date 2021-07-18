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В Киеве водитель сбила будку парковщика, которая придавила другое авто — фото

В Киеве водитель сбила будку парковщика, которая придавила другое авто — фото

dtp.kiev.ua

Во время ДТП никто из людей не пострадал.

В Киеве в здание торгово-развлекательного центра на улице Лаврухина на Троещине въехала водитель на автомобиле "КИА".

После ДТП она начала сдавать назад, наверное растерялась и въехала в будку парковщика. Будка наклонилась и придавила автомобиль Volkswagen, которій в тот момент проезжал рядом. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Лишь после нескольких ударов водитель остановила авто и перестала пытаться выехать с территории ТРЦ.

Во время этого ДТП никто из людей не пострадал.

© dtp.kiev.ua
dtp.kiev.ua
© dtp.kiev.ua
dtp.kiev.ua
© dtp.kiev.ua
dtp.kiev.ua
© Киев Оперативный
Киев Оперативный
© Киев Оперативный
Киев Оперативный