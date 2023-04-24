В Киеве водитель сбил полицейского на блокпосту и протащил его по дороге: фото

За насилие в отношении работника правоохранительного органа водителю грозит до пяти лет заключения.

Следователи полиции Киева сообщили о подозрении 49-летнему мужчине, который на автомобиле "Дэу Ланос" совершил наезд на патрульного полицейского на Южном мосту.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, этот случай произошел вечером в воскресенье, 23 апреля.

Водителя остановили работники патрульной полиции, когда он пытался проехать по путепроводу, движение по которому для гражданского автотранспорта ограничено. Мужчине указали путь для объезда, однако он не согласился с этими требованиями и продолжил движение по мосту.

Как говорится в сообщении, правонарушитель "протащил по проезжей части дороги инспектора полиции, который пытался его остановить, и скрылся с места происшествия".

В полиции Киева добавили, что в результате инцидента полицейский получил травму колена, а для задержания злоумышленника была введена специальная полицейская операция.

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“В считанные минуты сотрудники полиции разыскали авто и остановили беглеца. Прибор Драгер показал, что мужчина находился в трезвом состоянии", – сообщили полицейские.

Задержанному 49-летнему мужчине, оказавшемуся жителем Киевской области, сообщено о подозрении по факту умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений при исполнении этим работником служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

За совершенное правонарушение водителю грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе 65-летняя женщина во время тест-драйва автомобиля не справилась с управлением, выехала на тротуар, где сбила мужчину и его четырехлетнего сына.

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