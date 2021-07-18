В Киеве водитель пошел за кофе, а его автобус сам покатился и протаранил автомобиль

ДТП обошлось без пострадавших.
Вечером воскресенья, 18 июля, на проспекте Науки в Киеве водитель остановил автобус на остановке и пошел за кофе. И пока он ходил, автобус начал сам катиться и протаранил BMW. Оба по инерции покатились дальше.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
После удара оба транспортных средства вылетели с дороги на тротуар. Легковушка проехала чуть дальше, а неуправляемый автобус врезался в столб.
Во время ДТП никто из людей не пострадал. Сейчас на месте аварии работают правоохранители.
Напомним, в Киеве в здание торгово-развлекательного центра на Троещине въехала водитель на автомобиле "КИА". Затем она сдавала назад, сбила будку парковщика, которая придавила другое авто, что проезжали мимо.