В Киеве водитель пошел за кофе, а его автобус сам покатился и протаранил автомобиль

В Киеве водитель пошел за кофе, а его автобус сам покатился и протаранил автомобиль

ДТП обошлось без пострадавших.

Вечером воскресенья, 18 июля, на проспекте Науки в Киеве водитель остановил автобус на остановке и пошел за кофе. И пока он ходил, автобус начал сам катиться и протаранил BMW. Оба по инерции покатились дальше.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный".

После удара оба транспортных средства вылетели с дороги на тротуар. Легковушка проехала чуть дальше, а неуправляемый автобус врезался в столб.

Во время ДТП никто из людей не пострадал. Сейчас на месте аварии работают правоохранители.

Киев Оперативный

Напомним, в Киеве в здание торгово-развлекательного центра на Троещине въехала водитель на автомобиле "КИА". Затем она сдавала назад, сбила будку парковщика, которая придавила другое авто, что проезжали мимо.

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