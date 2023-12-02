В Киеве водитель под хмельком отправил на тот свет двух человек в результате ДТП

Мужчине грозит до десяти лет в тюрьме.

Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на столичном Печерске.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В результате столкновения автомобилем два человека погибли.

Заметим, что вечером 1 декабря 2023 в полицию Киева поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Старановодницкой.

По предварительной информации, в результате столкновения авто "Тойота" и "Рено", два человека, находившиеся в авто "Рено" погибли на месте.

На месте происшествия правоохранители установили, что водитель автомобиля "Тойота", двигаясь по проезжей части на улице Староноводницкой, выехал на встречную полосу движения, в результате чего столкнулся с автомобилем "Рено". Водитель и пассажир автомобиля "Рено" от полученных травм погибли на месте происшествия.

За рулем "Тойоты" находился гражданин другого государства, 1979 года, по предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Правоохранители задержали водителя "Тойоты" в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.

Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет тюрьмы.

Также в результате ДТП водитель и пассажирка "Рено", погибшие и зажатые между сиденьем и приборной панелью. Спасатели деблокировали тела погибших и передали следственно-оперативную группу.

Об этом информирует Главное управление ГСЧС Украины в Киеве и.

Напомним, в Черкасской области водитель насмерть сбил 9-летнего мальчика, который ехал в репетитор.

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