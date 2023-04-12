В Киеве водитель навеселе сделала "сальто мортале" на авто: патрульные выложили видео ночного ДТП

Драгер на месте происшествия выявил 1,34 промилле алкоголя в крови 31-летней водительницы.

На проспекте Леонида Каденюка в Киеве произошло жуткое ДТП с участием нетрезвой водительницы.

Об этом сообщила Патрульная полиция Украины.

31-летняя женщина трижды опрокинулась с автомобилем.

"К счастью, от таких кульбитов и маневров водители никто не пострадал. Однако это скорее исключение из правил, ведь все мы знаем, чем в основном заканчиваются такие ДТП", — отметили патрульные.

В результате проверки водитель на алкоголь 1,34 промилле в крови.

Потрульные составили на виновницу протоколы по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее за ДТП) КУоАП.

"А все могло закончиться гораздо серьезнее. Все мы помним случаи массовых травм и гибели людей из-за таких водителей…" — добавили в полиции.

Теперь, возможно, авто у владелицы конфискуют для нужд ВСУ.