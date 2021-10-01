В Киеве водитель напал на инспектора по парковке и сломал ему нос: детали инцидента

В Киеве водитель напал на инспектора по парковке и сломал ему нос: детали инцидента

Теперь рядом с инспекторами будет дежурить Муниципальная охрана.

В Киеве совершено жесткое нападение на инспектора по парковки.

Инцидент произошел 30 сентября вечером возле станции метро "Печерская" на ул. Генерала Алмазова, 14.

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Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов в своем Telegram-канале.

"Это не первое нападение на представителей мэрии Киева. Инспекторов по парковке пугают и атакуют почти каждый день. Но сегодня — как-то особенно жестко. Но мы, несмотря ни на что, продолжим наводить порядок в парковочном пространстве города. Правоохранителей призываем как можно скорее расследовать нападение", — отметил Константин Усов.

По его информации, автомобиль Skoda Oсtavia АС6241СИ противозаконно запарковался во второй полосе и остановил движение транспорта позади себя. Инспектор нес службу неподалеку и начал выполнять свою работу, но неожиданно получил удары в лицо. На место прибыла скорая и полиция. Врачи диагностировали перелом носа.

"Отныне в горячих точках, где наблюдается парковочная анархия, рядом с инспекторами будет Муниципальная охрана. В Киеве должен господствовать закон и порядок", — подчеркнул Усов.

Напомним, через два часа полицейские разыскали водителя, который совершил нападение на инспектора. Им оказался 36-летний мужчина. Против нарушителя открыли производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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