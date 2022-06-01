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В Киеве водитель на полном ходу протаранил другой автомобиль: есть пострадавшие (фото)

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В Киеве водитель на полном ходу протаранил другой автомобиль: есть пострадавшие (фото)

Фото: dtp.kiev.ua

Причина столкновения устанавливается.

В Киеве в среду, 1 июня, произошло ДТП на Воздухофлотском проспекте. Водитель ВАЗ на полном ходу протаранил Skoda.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

По словам очевидцев, в аварии пострадали несколько человек, в том числе водитель Skoda. У него сломана шея. Первую помощь людям оказали проходящие мимо военные.

На место ДТП приехали медики и полицейские. Причина столкновения устанавливается.

Напомним, Национальный банк Украины изменил условия обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев (ОСГПО) и по "европротоколу".

Фото: dtp.kiev.ua / ©
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua / ©
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua / ©
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua / ©
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua / ©
Фото: dtp.kiev.ua

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