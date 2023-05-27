В Киеве водитель на пешеходном переходе сбил ребенка в коляске – его госпитализировали

Мать с ребенком в коляске переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.
В Киеве на улице Бориса Гмыри (Дарницкий район — ред.) водитель на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на ребенка в коляске – он госпитализирован.
Об этом сообщила патрульная полиция Киева.
"Предварительно, водитель Toyota совершил наезд на ребенка в коляске, с которым мать переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе", — говорится в сообщении.
На место происшествия сразу отправились патрульные и медики.
Выяснением всех обстоятельств будет заниматься следственно-оперативная группа.
Напомним, у судьи, сбившего насмерть военнослужащего Нацгвардии, принудительно возьмут анализы.
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