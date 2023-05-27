Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киеве водитель на пешеходном переходе сбил ребенка в коляске – его госпитализировали

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
298
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киеве водитель на пешеходном переходе сбил ребенка в коляске – его госпитализировали

В Киеве водитель на пешеходном переходе сбил ребенка в коляске. / Фото: Патрульная полиция Киева

Мать с ребенком в коляске переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

В Киеве на улице Бориса Гмыри (Дарницкий район — ред.) водитель на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на ребенка в коляске – он госпитализирован.

Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

"Предварительно, водитель Toyota совершил наезд на ребенка в коляске, с которым мать переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе", — говорится в сообщении.

В Киеве водитель на пешеходном переходе сбил ребенка в коляске. / ©
В Киеве водитель на пешеходном переходе сбил ребенка в коляске.

На место происшествия сразу отправились патрульные и медики.

Выяснением всех обстоятельств будет заниматься следственно-оперативная группа.

Напомним, у судьи, сбившего насмерть военнослужащего Нацгвардии, принудительно возьмут анализы.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
298
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация