В Киеве водитель на пешеходном переходе сбил ребенка в коляске – его госпитализировали

Мать с ребенком в коляске переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

В Киеве на улице Бориса Гмыри (Дарницкий район — ред.) водитель на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на ребенка в коляске – он госпитализирован.

Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

"Предварительно, водитель Toyota совершил наезд на ребенка в коляске, с которым мать переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе", — говорится в сообщении.

В Киеве водитель на пешеходном переходе сбил ребенка в коляске.

На место происшествия сразу отправились патрульные и медики.

Выяснением всех обстоятельств будет заниматься следственно-оперативная группа.

Напомним, у судьи, сбившего насмерть военнослужащего Нацгвардии, принудительно возьмут анализы.

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