В Киеве водитель на Mercedes заехал в павильон для ванных комнат: фото

По словам владельца павильона, сумма ущерба составляет более 10 000 долларов США.

В Киеве водитель на Mercedes заехал в павильон для ванных комнат.

ДТП произошло в ночь на 12 октября на обойной рынка на Окружной.

Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua.

По словам владельца павильона, сумма ущерба составляет около 0,3 миллиона гривен или более 10 тысяч долларов США.

dtp.kiev.ua

Напомним, в Киеве местным не понравилось, как припарковался автомобиль BMV и они обложили его бетонными глыбами. Возмущенные жители на бетонные глыбы еще и положили огромную колоду.

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