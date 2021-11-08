В Киеве водитель Mercedes сбил мужчину: от полученных травм пешеход умер на месте (фото)

В Киеве водитель Mercedes сбил мужчину: от полученных травм пешеход умер на месте (фото)

Личность погибшего устанавливается.

Водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на мужчину, переходившего дорогу в неустановленном месте. От полученных травм пешеход умер на месте ДТП.

В настоящее время личность погибшего устанавливается.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В полицию Киева поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на проспекте Победы в Святошинском районе столицы. На место происшествия немедленно выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка и врачи.

"По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes, 1973 года рождения, совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. От полученных травм потерпевший умер на месте происшествия. Сейчас его личность устанавливается", — говорится в сообщении полиции.

Следователи столичной полиции возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Напомним, в Броварах водитель Volkswagen Transporter сбил насмерть пешехода. По словам водителя, мужчина пересекал проезжую часть за пределами пешеходного перехода.

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