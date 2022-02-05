В Киеве водитель на Lexus врезалась в полицейский "фантом": фото

В Киеве водитель на Lexus врезалась в полицейский "фантом": фото

Спецавтомобиль получил незначительные повреждения.

В субботу, 5 февраля, в Киеве на Воздухофлотском путепроводе попал в ДТП так называемый полицейский "фантом" — спецавтомобиль патрульной полиции, который в автоматическом режиме проводит слежку за нарушениями правил дорожного движения.

Факт этой аварии подтвердил на своей странице в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий.

По его словам, водитель автомобиля Lexus не придерживалась безопасного бокового интервала и столкнулась со служебным автомобилем Skoda Kodiaq. Относительно виновницы ДТП составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств) КУоАП.

"В результате ДТП потерпевшие отсутствуют. Служебный автомобиль "фантом" получил повреждение лакокрасочного покрытия. На нем можно продолжать полноценно нести службу", — сообщил Белошицкий.

Он также отметил, что "фантомы" не являются "неуязвимыми космическими капсулами".

"Это обычные авто со специальным оборудованием. И да, с ними могут случаться ДТП на дороге. И вероятность у них на это больше, чем у обычного авто, на котором ездят на работу/с работы. Они постоянно на дороге и на патрулировании. Поэтому не нужно делать из этого сенсации”, — подчеркнул полицейский чиновник.

Фото с места аварии опубликовано в Telegram-канале "ДТП.Киев".

Напомним, 25 января в Украине первое полноценное патрулирование заслонили так называемые полицейские "авто-фантомы" — специальные машины без опознавательных знаков, следящих за нарушениями на дорогах в автоматическом режиме.

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