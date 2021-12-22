В Киеве водитель на Hyundai влетел в елочный базар: фото

ДТП произошло утром 22 декабря на Окружной дороге (перекресток с улицей Зодчих).
В Киеве водитель на Hyundai влетел прямо в елочный базар.
ДТП произошло утром 22 декабря на Окружной дороге (перекресток с улицей Зодчих).
Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал фотографии.
"На Окружной дороге (перекресток из Зодчих) в результате ДТП водитель Hyundai вылетел в место, где продают новогодние елки", — говорится в сообщении под фото.
Напомним, в Днепре водитель легковушки совершил опасный маневр на мосту, после чего автомобиль слетел с большой высоты.
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