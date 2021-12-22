В Киеве водитель на Hyundai влетел в елочный базар: фото

ДТП произошло утром 22 декабря на Окружной дороге (перекресток с улицей Зодчих).

В Киеве водитель на Hyundai влетел прямо в елочный базар.

ДТП произошло утром 22 декабря на Окружной дороге (перекресток с улицей Зодчих).

Также читайте Под Киевом трактор съехал в кювет и опрокинулся: погибли водитель и пассажир

Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал фотографии.

"На Окружной дороге (перекресток из Зодчих) в результате ДТП водитель Hyundai вылетел в место, где продают новогодние елки", — говорится в сообщении под фото.

Напомним, в Днепре водитель легковушки совершил опасный маневр на мосту, после чего автомобиль слетел с большой высоты.

Читайте также: