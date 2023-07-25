В Киеве водитель на большой скорости сбил на блокпосту двух нацгвардейцев, один погиб на месте (видео)

По результатам осмотра водитель не был пьян, а дальнейшие экспертизы установят, находился ли он под действием наркотиков.
В Киеве водитель легковушки на большой скорости врезался на блокпост и сбил двух солдат Нацгвардии, которые несли службу, и протаранил два автомобиля. Один из военнослужащих погиб на месте происшествия, другой госпитализирован в больницу.
Об этом сообщает столичная полиция.
Инцидент произошел 25 июля 2023 около полуночи уже во время комендантского часа в Святошинском районе столицы.
"Сегодня в 00:05 в полицию Киева на спецлинию 102 пришло сообщение о том, что на блокпосту вблизи станции "Святошин" водитель автомобиля "Фольксваген" совершил автоприключение с потерпевшими. На место приключения сразу же выехала скорая и следственно-оперативная гуппа столичного главка с расследования ДТП", — рассказали в полиции.
Предварительно правоохранители установили, что 23-летний водитель на большой скорости наехал на двух военнослужащих Национальной Гвардии Украины, которые несли службу на блокпоста. Далее автомобиль протаранил еще два припаркованных автомобиля, в одном из которых был военный территориального центра комплектования.
"В результате столкновения 49-летний солдат от полученных травм погиб на месте, а его 26-летнего сослуживца с травмами разной степени тяжести госпитализировали в медицинское учреждение. Еще одному пострадавшему военному оказали помощь на месте", — сообщили правоохранители.
Наставника полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи столичной полиции возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
Водителю грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.
Напомним, ночью 26 мая в Киеве произошло смертельное ДТП. Судья Алексей Тандыр на блокпоста сбил военнослужащего Нацгвардии. Военный скончался на месте аварии.
Погибшим военным Нацгвардии был 23-летний нацгвардеец Вадим Бондаренко из города Тальное Черкасской области. У него осталось трое детей.
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