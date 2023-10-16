В Киеве водитель на Audi сбил насмерть мужчину на электросамокате: подробности и фото ДТП

В Деснянском районе Киева произошло смертельное ДТП. Водитель Audi совершил наезд на электросамокат под управлением 55-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении и пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

Об этом сообщает полиция Киева.

В результате происшествия водитель электросамоката погиб.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 7:00 на улице Крайней в Деснянском районе Киева. На место происшествия выезжали следователи по расследованию ДТП столичного главка полиции. Осмотрев место происшествия и опросив водителя легковушки, полицейские предварительно установили, что 43-летний водитель Audi наехал на электросамокат под управлением 55-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении и пересекал проезжую часть по движению автомобиля в неустановленном месте. От полученных травм 55-летний водитель электросамоката погиб", — говорится в сообщении.

Полицейские Киева начали уголовное производство.

"Следователи полиции Киева внесли этот факт в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", — уточнили в полиции.

Напомним, в метро Киева мужчина упал под поезд и чудом уцелел.

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