В Киеве водитель Mercedes избил работника эвакуатора: в чем причина (видео)

В центре Киева водитель автомобиля Mercedes избил водителя эвакуатора, потому что ему не понравилось, что транспорт загородил проезд. На видео видно, как Mercedes подъезжает к эвакуатору, при этом останавливается на пешеходном переходе. Буквально за считанные секунды водитель иномарки подходит к водителю эвакуатора, что-то ему говорит и бьет кулаком по лицу. От удара у водителя эвакуатора падает на землю фуражка.

Событие произошло сегодня утром на улице Большая Васильковская, 104 возле поликлиники.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА говорят, что причина избиения водителя эвакуатора банальна – мужчине не понравилось, что эвакуатор занял часть проезда.

"На улице Большая Васильковская происходила эвакуация автомобиля. Инспектор по парковке выписывал штраф и производил фотофиксацию транспортного средства. В это время подъехал Mercedes. Водитель иномарки начал словесную перепалку с водителем эвакуатора, а затем просто ударил его по лицу и поехал дальше. Водитель сказал., что эвакуатор мешал ему двигаться по улице и через эвакуатор не как проехать. В тот момент проводились эвакуация автомобиля, что нет никакого отношения к водителю Mercedes. Свои претензии мужчина высказал не инспектору, который проводил эвакуацию, а именно водителю эвакуатора", — рассказали сайту ТСН.ua в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

В центре Киева водитель автомобиля Mercedes избил водителя эвакуатора

Там добавляют, что водитель эвакуатора не подавал заявление о нападении на полицию, поэтому водитель Mercedes, скорее всего, не получит наказание за свой поступок. В момент конфликта инспектор по парковке вводил данные о другом автомобиле и не мог зафиксировать момент нападения водителя Mercedes. Все произошло в считанные секунды.

Напомним, что в населенном пункте Фурсы, что в Киевской области, спасли мотоциклиста, потерявшего ногу из-за аварии.

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