В Киеве водитель маршрутки издевался над пожилой пассажиркой: выбросил удостоверение в окно (видео)

В Киеве водитель маршрутки издевался над пожилой пассажиркой: выбросил удостоверение в окно (видео)

Старушка вынуждена была выйти на улицу и искать документ в темноте.

В Киеве водитель маршрутки издевался над пенсионеркой. Инцидент произошел 19 ноября, около 21:00, в маршрутном такси "Метро Харьковская-Бортничи" №474.

Об этом сообщает телеграм-канал "Киев Сейчас".

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По словам очевидцев, женщина попросила проехать по пенсионному. Водитель поначалу ничего на это не ответил.

Пенсионерка зашла в транспорт и показала удостоверение. Тогда водитель резко выхватил его из рук пассажирки.

Женщина попросила отдать ей пенсионное удостоверение, сказала, что заплатит. Впрочем, водитель открыл окно и выбросил документ.

Старушка вынуждена была выйти на улицу и искать документ в темноте. Следует заметить, что никто из пассажиров в конфликт не вмешался.

Напомним, ранее Сеть растрогал поступок водителя из-под Ровно, отказавшегося брать деньги от бабушки.

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