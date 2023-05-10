В Киеве водитель маршрутки бесплатно угощает пассажиров конфетами: Сеть в восторге (фото)

А еще рядом с водителем сидит милый игрушечный "напарник".

В Киеве водитель маршрутки №580 бесплатно угощает пассажиров конфетами, лежащими на подносе рядом с милым мишкой.

Этот факт запечатлели на фото пассажиры общественного транспорта и опубликованы в Сети.

Горсть сладостей лежит на специальном подносе с надписью "Угощайся".

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"Милота в 580 маршрутке", – указано в подписи к выложенному фото.

Кроме конфет, на фото виден еще и игрушечный розовый мишка рядом с водителем.

В комментариях к соответствующему сообщению пользователи соцсетей выразили свое восхищение поступком водителя. Так, пользователи пишут: "класс", "тот же водитель, что и в 150 (маршрутке – ред.) был – хороший водитель", "невероятно".

Стоит отметить, что столичная маршрутка №580 курсирует от станции метро "Левобережная" до улицы Радунская (Деснянский район).

Водитель маршрутки в Киеве бесплатно угощает пассажиров конфетами/Фото из соцсетей

Напомним, Кабмин ограничил использование музыки в маршрутках и такси. Так что теперь водители имеют право не пускать в салон пассажиров, которые создают шум с помощью технических устройств.

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