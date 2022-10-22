В Киеве водитель Lexus застрелил военного во время дорожного конфликта: фото

В Киеве водитель Lexus застрелил военного в ходе дорожного конфликта.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Предварительно установлено, что между мужчинами возник дорожный конфликт из-за первоочередности проезда. После чего водитель и пассажиры авто Lexus избили потерпевшего, а затем водитель внедорожника выстрелил в оппонента и скрылся с места происшествия.

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Потерпевший от полученных травм скончался на месте.

"21 октября, около 16:00 в полицию Киева поступило сообщение о стрельбе на проспекте Глушкова. Оперативный дежурный немедленно направил на место следственно-оперативную группу и врачей. Прибывшие на место полицейские предварительно выяснили, что за несколько минут до инцидента между водителем Hyundai и Lexus возник конфликт по поводу первоочередности проезда на дороге. Водитель и пассажиры Lexus избили мужчину, а затем водитель внедорожника произвел выстрел в сторону оппонента и вместе с пассажирами скрылся на автомобиле", — рассказали в полиции.

Фото: Полиция Киева / Facebook

Врачи оказывали пострадавшему медицинскую помощь, однако спасти его не удалось.

Погибший – военнослужащий, 1988 года рождения, Алексей Щербина.

По данным "Вартових Еспресо", Алексей был добровольцем ДФТГ "Свобода" и готовил документы на мобилизацию в батальон "Свобода" в армии.

Жена военного осталась вдовой, а младенец – полусиротой.

Фото: Вартові.Еспресо

По полученной ориентировке патрульные остановили автомобиль. Следователи в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины задержали водителя, 1996 года рождения, и двух пассажиров, 1982 и 1998 годов рождения.

Следователи Голосеевского управления полиции начали уголовные производства в отношении двух пассажиров Lexus по ч. 4 ст. 296 — хулиганство и в отношении водителя по ч. 1 ст. 115 – умышленное убийство Уголовного кодекса Украины.

При процессуальном согласовании окружной прокуратуры фигурантам готовится сообщение о подозрении. Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Херсонской области оккупанты жестоко убили супругов в квартире.

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