В Киеве водитель-иностранец до смерти избил пешехода, который не нарушил правила дорожного движения

Шофер несколько раз ударил мужчину по голове.
В Киеве под суд отправили иностранца, который во время конфликта на дороге забил до смерти пешехода.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
Как стало известно, в феврале 2021 года на улице Архитектора Городецкого в Печерском районе столицы. Там между водителем автомобиля Hyundai и пешеходом, который не нарушал ПДД, произошел конфликт.
Шофер не справился с эмоциями, вышел из авто и несколько раз ударил мужчину по голове. В результате чего 52-летний пострадавший скончался на месте. После чего подозреваемый скрылся с места инцидента. Однако впоследствии его все же задержали и открыли в отношении него уголовное производство по ч. 2 ст.121 (“Умышленное тяжкое телесное повреждение”) УК Украины.
“Задержанным оказался гражданин Азербайджана 1992 года рождения, имеющий вид на жительство в Украине. Обвинительный акт в указанном резонансном уголовном производстве направлен в Печерский районный суд города Киева для рассмотрения Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет”, — сообщили в прокуратуре.
Напомним, что в Киеве молодой человек сломал череп охраннику, потому что тот попросил надеть маску.
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