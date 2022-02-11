В Киеве водитель грузовика под наркотиками и алкоголем задавил мужчину: суд вынес приговор

В Киеве водитель грузовика под наркотиками и алкоголем задавил мужчину: суд вынес приговор

В аварии пострадал еще один человек.

В столице к восьми годам тюрьмы приговорили виновника смертельного ДТП. Мужчина под наркотиками и алкоголем сел за руль грузовика и убил человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Как стало известно, происшествие случилось еще в октябре 2021 года на проспекте Степана Бандеры в Оболонском районе города. Водитель автомобиля MAN, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, во время движения наехал на двух пешеходов: 25-летнего и 44-летнего мужчин. Один из них впоследствии скончался в больнице.

"По результатам судебного разбирательства водитель приговорен к восьми годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами. Обвиняемый также должен выплатить потерпевшей стороне более 500 тысяч гривен морального и материального ущерба. Обвиняемый находится под страже", – рассказали в пресс-службе прокуратуры города.

Напомним, что в Запорожской области на дороге столкнулись легковушка и маршрутное такси. В результате погибла женщина.

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