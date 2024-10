"Я с ОЭ, все порешаю": в Киеве водитель элитного авто влетел в летнюю площадку ресторана, есть пострадавшие (видео)

В Киеве водитель Mercedes влетел в летнюю площадку ресторана с людьми. Есть 4 пострадавших, один из которых находится в больнице.

Об этом пишет "Всевидящее ОКО".

В Киеве водитель Mercedes влетел в летнюю площадку ресторана с людьми

Подробности

Как рассказал водитель, он просто хотел "потягаться с другой тачкой", но не справился с управлением. Более того, он не собирался извиняться за содеянное, а начал хвастаться, что работает с "Океаном Эльзы" и "все порешает". Водитель предложил потерпевшим деньги.

На место ДТП приехал адвокат виновника, набросившегося на пострадавших, когда они пытались запечатлеть события. Владелицей авто оказалась владелица бренда одежды "One by one" Лидия Сметан, также прибывшая на место происшествия. Пострадавшая отметила, что женщина не извинялась перед людьми, в которых влетел ее подчиненный, при этом изложила ироническую сторону в Instagram: "День ментального здоровья у нас получилось отпраздновать на максимум".

Реакция ОЭ

В группе "Океан Эльзы" опровергли работу с виновником ДТП. Говорят, что не знакомы с мужчиной.

"Он не работает с ОЭ, нет никакого отношения к группе, менеджменту. Мы не знакомы с ним. А браслет "staff" получают службы и подрядчики, работающие на мероприятиях во Дворце спорта. Сейчас это концерты ОЭ, поэтому на браслете название СОБЫТИЯ" Океан Эльзы. 30 лет. Тот день, на который они получают доступ, – акцентировали в ОЭ.

В группе подчеркнули, что категорически осуждают и поступок, и дальнейшее поведение виновника ДТП.

"Мы настаиваем на прозрачном расследовании происшествия. Пострадавшим – наша поддержка", – добавили в ОЭ.

Владелица авто вышла на связь

Лидия Сметана, которой принадлежит автомобиль, на следующий день прокомментировала инцидент с участием личного водителя.

"Объясняю ситуацию: около десяти вечера водитель на моем авто завозил вещи во Дворец спорта. Не справился с управлением на повороте и выехал на тротуар с летней площадкой кафе Есть пострадавшие — у одной девушки диагностирована сотрясение мозга. Я крайне шокирована всей этой ситуацией и как его работодатель держу на личном контроле. С потерпевшими уже связалась.

Соответствующие правоохранительные органы вчера были вызваны на место происшествия. По словам Сметаны, все необходимые тесты водитель сдал, они якобы отрицательные. Дело на рассмотрении у следственных органов.

Она искренне посочувствовала пострадавшим и говорит, что остается открытой для связи с ними по любым вопросам.

Напомним, в Закарпатской области 37-летний местный житель на автомобиле "ВАЗ" наехал на троих пешеходов. Правоохранители выяснили, что водитель сел за руль в нетрезвом состоянии.

Читайте также: