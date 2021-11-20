В Киеве водитель BMW на мосту Патона устроил стрельбу: фото

В Киеве водитель BMW на мосту Патона устроил стрельбу: фото

В салоне автомобиля инспекторы обнаружили пистолет, похожий на огнестрельное оружие.

В Киеве водитель BMW на мосту Патона устроил стрельбу

Событие произошло 19 ноября около 11 часов.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

"На линию 102 поступило сообщение о стрельбе на мосту Патона. Заявитель сообщал, что водитель транспортного средства BMW, двигаясь по мосту, произвел несколько выстрелов в воздух", — говорится в сообщении.

Ближайший экипаж отправился по адресу. Благодаря камерам видеонаблюдения "Безопасный город" патрульные установили направление движения автомобиля.

Отрабатывая территорию, полицейские увидели автомобиль, похожий по описанию на улице Марии Примаченко. В BMW было двое мужчин.

"Во время поверхностной проверки в салоне автомобиля инспекторы обнаружили пистолет, похожий на огнестрельное оружие. Объяснить блюстителям порядка происхождение оружия и причину хулиганского поступка мужчины не могли", — рассказали в полиции.

На место патрульные вызвали следственно оперативную группу Печерского управления полиции. Обнаруженное оружие изъяли для проведения экспертизы.

Напомним, в Киеве водитель маршрутки издевался над пожилой пассажиркой: выбросил ее пенсионное удостоверение в окно.

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