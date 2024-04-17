В Киеве водитель автомобиля BMW влетел в остановку общественного транспорта: пострадала военная (фото)

25-летний водитель BMW не справился с управлением.
В Киеве водитель автомобиля BMW влетел в остановку общественного транспорта. В результате пострадала военнослужащая.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Как стало известно, авария произошла около 14:00 на Берестейском проспекте около 14:00. Там 25-летний водитель BMW не справился с управлением и влетел в остановку общественного транспорта.
В результате ДТП пострадала 42-летняя военнослужащая. Их оказывают помощь врачи. На месте продолжают работать правоохранители. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.
Напомним, что народного депутата Украины от "Батькивщины" Андрея Николаенко будут судить за смертельное ДТП в Житомирской области, которое произошло в ноябре 2023 года.
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