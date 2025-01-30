В Киеве водитель авто выстрелил курьеру в голову: видео инцидента

В Сети появилось видео из Киева, как водитель авто выстрелил курьеру в голову.

В Киеве водитель авто выстрелил курьеру в голову из-за конфликта на дороге.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Инцидент произошел возле метро "Зверинецкая". Курьер спас шлем. А пистолет, по данным местных пабликов, оказался газовым.

"Пистолет был газовый, никто не пострадал. Оружие изъяли и составили на владельца протокол за стрельбу. Проводится проверка", – говорится в сообщении "Вголос".

В Киеве водитель авто выстрелил курьеру в голову

Напомним, что в Киеве нетрезвый водитель протаранил семь автомобилей.

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