В Киеве водитель Acura сбил журналистку и убежал: что ему грозит

В Киеве водитель Acura сбил журналистку и убежал: что ему грозит

Киевлянин наехал женщине на ногу.

В Голосеевском районе Киева в пятницу, 20 августа, на углу улиц Жилянская и Короленковская в результате наезда автомобиля пострадала журналистка.

Об этом сообщается на Facebook-странице Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Отмечается, что водитель автомобиля Acura совершил наезд на ногу женщине, после чего скрылся с места происшествия.

Нарушителя разыскали через несколько часов, им оказался 33-летний житель столицы. Сейчас с задержанным общаются полицейские, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Правоохранители начали уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, санкция которой предусматривает от 51 до 85 тыс. гривен штрафа, до двух лет исправительных работ, до шести месяцев ареста или до трех лет ограничения свободы.

Между тем в Одессе на перекрестке Польского спуска и улицы Бунина 28-летний водитель BMW раздавил скутериста.

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