В Киеве вода на пляжах не соответствует нормативам качества – где нельзя купаться

Специалисты рассказали, на каких пляжах Киева лучше не купаться и отдыхать.

В Киеве состояние воды на шести городских пляжах не отвечает требованиям Гигиенических нормативов качества, специалисты советуют там не купаться.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Государственной продпотребслужбы столицы.

Официально пляжный сезон в столице не открывали.

По результатам санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований пробы воды не отвечают требованиям Гигиенических нормативов качества воды водных объектов на пляжах : "Веселка", "Радуга", "Троещина", "Галерный", "Вербный" и "Пуща Водица".

Как отметили в Госпродпотребслужбе, мониторинг качества воды водных объектов проводился в местах массового отдыха населения на водных объектах города столицы, где возможен отдых с купанием.

Специалисты проверили пляжи: "Венеция", "Веселка", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Троещина", "Черторый", " Галерный", "Вербный" и "Пущая Водица".

Напомним, аналитики рассказали, что будут с ценами в августе на аренду квартир в Киеве.

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