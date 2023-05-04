В Киеве во время воздушной тревоги сбили Bayraktar TB2 — Воздушные силы ВСУ

Беспилотник потерял управление, а потому его решили сбить.

В Киеве в четверг, 4 мая, во время воздушной тревоги раздались взрывы. Оказалось, что ПВО сбила БпЛА Bayraktar TB2 потерявшего управление.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"4 мая около 20 часов в Киевской области, во время планового полета, потерял управление БПЛА Bayraktar TB2. Поскольку неконтролируемое пребывание БПЛА в небе столицы могло привести к нежелательным последствиям, было принято решение о применении расчетов мобильных огневых групп", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что техника вышла из строя, поэтому было принято решение ее уничтожить.

"Жаль, но это техника, и такие случаи бывают. Вероятно, речь идет о технической неисправности, причины устанавливаются. В результате боевой работы и падения обломков БпЛА жертв и пострадавших нет", — добавили в ВСУ.

Напомним, что в Киеве вечером 4 мая во время воздушной тревоги раздались взрывы. После этого Виталий Кличко сообщил, что обломки БПЛА упали в Соломенском районе. Там загорелся пожар, который впоследствии удалось ликвидировать. Также возгорание произошло и в Печерском районе Киева.

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