В Киеве во время войны мошенники завладевали квартирами одиноких киевлян (фото)

Одиноким людям предлагали помощь, а после продажи оставляли без крова.

В Киеве во время военного положения организованная группа преступников незаконно завладела квартирами одиноких киевлян.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Злоумышленники обещали оказывать заботу и уход людям, но в результате продавали их квартиры.

"Досудебное расследование установило, что 47-летний мужчина организовал мошенническую схему, привлекая к ней 51-летнюю женщину и 36-летнего мужчину. Злоумышленники искали одиноких людей или тех, кто имел проблемы с алкоголем, и предлагали им помощь. – говорится в сообщении.

Злоумышленники / Фото: t.me/kyiv_pro_office

Злоумышленники

Сообщается, что злоумышленники получили документы на квартиры, временно переселяли собственников в другое жилье, а после продажи оставляли их без крова. Таким образом они продали четыре квартиры в Дарницком и Днепровском районах Киева.

Злоумышленники

Во время обысков у фигурантов дела обнаружили документы на чужие квартиры, паспорта, свидетельства о смерти и черновые записи. Также обнаружили 59-летнего львовянина, пропавшего без вести с октября 2024 года. Все трое участников получили подозрения.

Напомним, ранее мы писали, что мошенники присвоили почти два десятка квартир в Киеве, так как действовала преступная схема.

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