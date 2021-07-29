В Киеве во время утренней пробежки предлагают провериться на гепатит, ВИЧ и сифилис

В Киеве во время утренней пробежки предлагают провериться на гепатит, ВИЧ и сифилис

После тестирования можно будет получить консультацию врача.

В субботу, 31 июля, в Киеве на Трухановом острове состоится утренний забег, посвященный Всемирному дню борьбы с вирусными гепатитами и направленный на увеличение осведомленности среди населения о данной болезни. Об этом сообщили на Facebook-странице Центра общественного здоровья.

Утренний забег на 5 км начнется в 10.00 и будет проходить под лозунгом "Беги — гепатит победи!". Участники пробежки смогут бесплатно пройти тестирование на вирусный гепатит В и С, ВИЧ и сифилис.

"Тестирование проводится социальными и медицинскими работниками в специальных палатках с соблюдением конфиденциальности. Результат теста будет известен через 15 минут ", — отметили в ЦОС.

При необходимости после тестирования можно будет проконсультироваться с врачом.

"Приходите на забег, бегите вместе с нами, чтобы победить гепатиты, а также тестируйтесь, чтобы узнать свой статус", — призывают медики.

Напомним, всех новорожденных в Украине будут проверять на редкие заболевания уже с 1 января. Скрининг будет проводиться в 5-ти региональных центрах неонатального скрининга, плюс референс-лаборатория будет в Охматдете.

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