В Киеве во время угрозы баллистики охранники НАУ закрыли укрытие перед десятками людей с детьми: видео

Охранники говорят, что "им не дали команду" пускать кого-то в укрытие, и добавили, "если будут взрывы, тогда упустят".

В Киеве во время угрозы баллистики охранники Национального авиационного университета закрыли двери вуза, где расположено укрытие, перед десятками людей с детьми.

Об этом сообщил политтехнолог Алексей Голобуцкий в Telegram и обнародовал соответствующее видео.

В НАУ должны были проходить танцевальные соревнования, но участникам запретили заходить в убежище, поскольку, по словам охранников, "не дали команду".

На замечания женщины, что сейчас будет бахкать и дети испугаются, охранники вуза ответили: "Вот как будет бахкать, тогда упустим".

Отметим, что исполняющим обязанности ректора Национального авиационного университета является депутат Киевсовета от фракции "Слуга народа" Ксения Семенова.

Что говорят в полиции

В полиции Киева по просьбе ТСН.ua прокомментировали инцидент.

"Укрытие в учебном заведении расположено с другой стороны здания и вход в него был свободен. Не пускали не в укрытие, а именно в помещение танцевальной сцены, где для детей должны были проходить мероприятия, в связи с сигналом воздушной тревоги и отсутствием у гражданки билетов, которые ей впоследствии предоставили организатор мероприятия. Конфликт был исчерпан на месте", – отметили в полиции.

В Киеве во время угрозы баллистики охранники НАУ закрыли укрытие перед десятками людей с детьми

Напомним, в Киеве открыли уголовное производство, когда охранник школы не пустил в хранилище учеников 6 и 7 класса этой школы.

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