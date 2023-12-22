В Киеве во время тревоги в школе обрушился потолок укрытия, там находились дети: видео

В одной из школ Киева во время воздушной тревоги обрушился потолок укрытия, в котором находились дети. ЧП произошло в пятницу, 22 декабря.

Об этом сообщил заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Тимур Ткаченко в Facebook.

"Во время воздушной тревоги дети были в укрытии, произошел обвал потолка из-за прорыва трубы. К счастью, никто не пострадал. Школа 1981 года. Уже устанавливаются детали. Следственно-оперативная группа и экспертиза будут в ближайшее время", — написал Ткаченко.

Чиновник отметил, что укрытие недавно было отремонтировано за средства благотворительного фонда и проверено совсем недавно.

Киев. Во время воздушной тревоги дети были в укрытии, произошел обвал потолка из-за прорыва трубы. К счастью, никто не пострадал. Школа в 1981 году. Уже инсталлируются детали. Следственно-оперативная группа и экспертиза будут в ближайшее время. Мы были в этом укрытии совсем недавно — сразу после его ремонта, сделанного за небюджетные средства благотворительного фонда. Как видим, к безопасности нужно подходить гораздо более тщательно! Сергей Попко Ирина Чечотка Андрей Богданец Анна Пуртова Полиция Киева Опубликовано Тимуром Ткаченко Пятница, 22 декабря 2023 г.

"Как видим, к безопасности нужно подходить гораздо более тщательно", — подытожил замминистра.

Напомним, в ночь на 22 декабря Россия атаковала Киев "шахедами". Дрон попал в многоэтажку в Соломенском районе и частично уничтожил 24, 25 и 26 этажи. Несколько семей остались без жилья, но, к счастью, уцелели.

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