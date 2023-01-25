В Киеве во время тревоги поднялся дым над ТРЦ DreamTown: что произошло (видео)

В Киеве 25 января во время воздушной тревоги якобы вспыхнул пожар в ТРЦ DreamTown, что в Оболонском районе. Видео с места происшествия опубликовали очевидцы в Сети. Над зданием поднялся столб дыма.

Как сообщили ТСН.ua в ГСЧС Киева, информация о возгорании к ним не поступала.

"Возможно произошло задымление и воспламенение, которое ликвидируют собственными силами ТРЦ", — предположили чрезвычайники.

В местных Телеграм-каналах пишут, что дым над зданием поднялся при запуске мощного генератора.

"Если вы видите новость, что в Дриме пожар – это первый генератор, первый запуск, задымление. Все збс)))", — подтвердил совладелец ТРЦ DreamTown Гарик Корогодский на своей странице в Facebook.

Напомним, в Киевской области из-за ревности мужчина облил бензином женщину и поджег. Он заявил, что его сожительницы весь день не было дома, пошел в гараж за бензином и вылил жидкость ей на голову. Пострадавшую госпитализировали в состоянии тяжелого шока с многочисленными ожогами.

Год полномасштабной войны: что изменилось для украинцев – Элла Либанова

Читайте также: