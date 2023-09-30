В Киеве во время реконструкции обрушился мост – фото и видео

В Киеве по ул. Александра Довженко во время работ по реконструкции Дегтяровского путепровода произошел обвал балок. Причины выясняются специалистами.

Об этом сообщает КГГА.

В Киеве во время ремонта упал мост

Как сообщили сайту ТСН.ua в полиции Киева, обошлось без пострадавших.

На месте происшествия уже работают аварийно-спасательные службы. Детали будут известны впоследствии.

Мост до и после обвала/Фото "Киевпасстранс"

Отметим, на портале "Прозоро" объявленная стоимость реконструкции развязки со строительством нового путепровода – 934 млн. грн.

Ранее отмечалось, что в Киеве с 30 сентября по 2 октября будет закрыто движение транспорта на примыкании ул. Александра Довженко с ул. Елены Телиги. Это связано с монтажом 14 балок пролетного строения Дегтяровского путепровода.

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