В Киеве во время ракетной атаки пострадал японский журналист: детали инцидента

В Киеве в субботу, 31 декабря, во время массированной ракетной атаки России пострадал журналист из Японии Ватару Секита. Известно, что его госпитализировали в больницу.

Как пишут СМИ, журналист работает в издании "Ассахи Симбун". Во время обстрела он находился в гостинице, в которую попала ракета оккупантов.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, за четыре часа до обстрела Ватару Секита опубликовал сообщение в соцсети с благодарностью за этот год и хорошими надеждами на будущий.

Фото: Facebook/Антон Геращенко

"Большое спасибо за этот год. Солнечное небо в новогоднюю ночь. Похоже, что температура поднимется примерно до 6 градусов. Теплая зима в этом году. Конечно, ситуация по-прежнему тяжелая, но погода помогает и Украине. Я надеюсь, что 2023 год будет хорошим для всех", — говорится в сообщении.

Ракетная атака Киева 31 декабря

Армия Российской Федерации 31 декабря в очередной раз атаковала Украину ракетами. На сегодня известно, что в Киеве госпитализированы 14 человек, также погиб пожилой мужчина.

В столице взрывы прогремели взрывы прогремели в Соломенском, Печерском, Голосеевском и Святошинском районах. Есть разрушение, повреждение получил гостиничный объект и дворец "Украина". В Соломенском районе обломки ракеты попали в частный дом.

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