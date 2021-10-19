В Киеве во время пожара в квартире угорели супруги: фото

В Киеве во время пожара в квартире угорели супруги: фото

Возгорание произошло в комнате одной из квартир на 8 этаже 9-этажки.

В Киеве во время пожара в квартире угорели супруги.

Возгорание произошло 19 октября около 10:45 в комнате одной из квартир на 8 этаже 9-этажки на ул. Семашко, 21 в Святошинском районе столицы.

Об этом сообщает Главное управление ДСНС Украины в Киеве.

"На место происшествия были направлены пожарные из ближайших пожарно-спасательных подразделений. В ходе проведения разведки было установлено, что возгорание произошло в комнате одной из квартир на 8 этаже 9-этажного жилого дома. Спасатели сразу приступили к тушению пожара", — говорится в сообщении.

В 11:21 пожар был локализован на площади 10 квадратных метров и в 11:45 — ликвидирован.

В ходе тушения были обнаружены тела двух погибших, мужчины и женщины.

На месте происшествия работали четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 16 членов личного состава.

Причины и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранители.

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