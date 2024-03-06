В Киеве во время комендантского часа рецидивист обворовал автомобиль волонтерского фонда: фото

Злоумышленник угнал из автомобиля волонтеров тактический рюкзак, шлем, бронежилет с защитными плитами, автомонитор и медикаменты.

В Киеве во время комендантского часа рецидивист обворовал автомобиль волонтерского фонда.

Об этом сообщает полиция Киева.

На днях в полицию Киева на спецлинию 102 поступило сообщение от представителя волонтерского фонда о том, что ночью в Днепровском районе неизвестные обворовали автомобиль, в котором лежали вещи, предназначенные для военных. По указанному адресу прибыли следственно-оперативная группа территориального подразделения, которая осмотрела место происшествия и задокументировала преступление.

Как рассказала старший следователь Днепровского управления полиции Виктория Карпова, оперативные работники отдела полиции № 3 провели ряд розыскных мероприятий и установили, что к краже причастен местный житель, 1983 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, а также за незаконное обращение с оружием.

"Мы выяснили, что мужчина украл из автомобиля волонтеров тактический рюкзак, военный шлем, бронежилет с защитными плитами, автомобильный монитор, а также медикаменты. Медикаменты злоумышленник выбросил недалеко от места совершения правонарушения, а другие вещи сдал в ломбард. В рамках следственных действий мы изъяли похищенные вещи и вернули волонтерам", – сообщила Карпова.

По этому факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в условиях военного положения. За совершенное злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и за незаконное обращение с оружием / Фото: полиция Киева

"В настоящее время мы, при процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры города Киева, сообщили фигуранту о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, продолжается следствие", — добавила Виктория Карпова.

Напомним, в Киеве пьяный мужчина приставал к детям, толкал, нецензурно высказывался и отобрал у них личные вещи.