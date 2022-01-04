В Киеве во время движения загорелся полицейский автомобиль (видео)

В Киеве во время движения загорелся полицейский автомобиль (видео)

Погасить пламя помогли неравнодушные очевидцы.

В Киеве во вторник, 4 января, во время движения загорелся автомобиль патрульной полиции. Происшествие случилось в Печерском районе столицы.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный".

"Только что на Печерске прямо во время движения из-под капота патрульного авто повалил дым. К счастью, с помощью огнетушителей и небезразличных людей удалось избежать пожара", — говорится под видео.

На записи видно, что автомобиль дымится посреди дороги. Возле него остановился еще один автомобиль, и собралось несколько желающих помочь.

Киев Оперативный

Киев Оперативный

Киев Оперативный

Напомним, что в Киеве после праздников люди бросили горы мусора у главной елки на Софийской площади. Бумажные стаканчики от глинтвейна и других напитков разбрасывали на земле и парапетах.

Экоактивисты просят власти усилить меру наказания за неправильно выброшенный мусор

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