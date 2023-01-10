В Киеве внезапно исчез 29-летний мужчина вместе с автомобилем: что известно (фото)

В Киеве пропал 29-летний Андрей Михальчук из Петропавловской Борщаговки. Вчера, 9 января, мужчина выключил телефон, уехал из дома на авто Renault Zoe и по состоянию на утро следующего дня не вернулся.

К правоохранителям обратилась жена пропавшего, сообщили в полиции Киевской области.

Последний раз его авто видели в Киеве, возле Соломенского района.

На розыск мужчины были привлечены подразделения полиции Киевской области, в частности, правоохранители Бучанского управления, добровольческие формирования.

По состоянию на 10:20 вторника, 10 января, полиция разыскала мужчину. При каких обстоятельствах обнаружили пропавшего не сообщается.

Фото: Полиция Киевской области

Напомним, в Киевской области 51-летний мужчина спас собаку, но сам провалился под лед и утонул. Мужчина смог вытащить животное, но самостоятельно выбраться уже не смог.

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