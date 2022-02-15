В Киеве внедорожник сбил двух 19-летних девушек на пешеходном переходе: фото

Водитель Jeep говорит, что ехал медленно, но не увидел пешеходов из-за встречной машрутки, закрывшей осмотр.
В Киеве внедорожник сбил двух девушек на зебре.
ДТП произошло на Лесном проспекте в Деснянском районе столицы.
Об этом сообщает паблик "Вартові Еспресо".
"Две девочки 19 лет переходили проезжую часть нерегулируемым пешеходным переходом и попали под внедорожник Jeep. Водитель говорит — ехал медленно, но не увидел пешеходов из-за встречной машрутки, закрывшей осмотр", — говорится в сообщении.
Девушки серьезных повреждений не получили, однако все же были госпитализированы медиками скорой для обследования.
Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.
Напомним, в Киеве пьяный таксист врезался в маршрутку, из которой выходили пассажиры. ДТП произошло на проспекте Победы. По предварительным данным, обошлось без травмированных.
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