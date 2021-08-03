В Киеве вместо нового ТРЦ Lisova Mall образовалось озеро с утками: видео с дрона

В Киеве вместо нового ТРЦ Lisova Mall образовалось озеро с утками: видео с дрона

Государственная архитектурно-строительная инспекция не позволила строить ТРЦ возле станции метро «Лесная».

В Киеве возле станции метро "Лесная" вместо нового ТРЦ Lisova Mall образовалось озеро с утками.

Видео с дрона опубликовал в YouTube Сергей Мухлынина.

"Полюбуемся птицами с дрона, заброшенным строительством и пейзажами. На краю озера наблюдается попытка оживления строительства. Однако сколько времени и денег нужно потратить, чтобы воскресить объект после затопления (вода стоит с зимы), неизвестно", — написал автор видео.

В конце июля 2020 Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины не позволила строить возле станции метро "Лесная" торгово-развлекательный центр. Проект не соответствовал Генплану Киева.

ТРЦ Lisova Mall хотели расположить между Броварским проспектом и улицей Киото.

Напомним, Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО одобрил пределы буферной зоны Софийского собора и Киево-Печерской лавры. Это означает, что там запрещено сносить исторические здания и хаотично застраивать эту территорию.

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