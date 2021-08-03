В Киеве вместо нового ТРЦ Lisova Mall образовалось озеро с утками: видео с дрона

Государственная архитектурно-строительная инспекция не позволила строить ТРЦ возле станции метро «Лесная».
В Киеве возле станции метро "Лесная" вместо нового ТРЦ Lisova Mall образовалось озеро с утками.
Видео с дрона опубликовал в YouTube Сергей Мухлынина.
"Полюбуемся птицами с дрона, заброшенным строительством и пейзажами. На краю озера наблюдается попытка оживления строительства. Однако сколько времени и денег нужно потратить, чтобы воскресить объект после затопления (вода стоит с зимы), неизвестно", — написал автор видео.
В конце июля 2020 Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины не позволила строить возле станции метро "Лесная" торгово-развлекательный центр. Проект не соответствовал Генплану Киева.
ТРЦ Lisova Mall хотели расположить между Броварским проспектом и улицей Киото.
Напомним, Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО одобрил пределы буферной зоны Софийского собора и Киево-Печерской лавры. Это означает, что там запрещено сносить исторические здания и хаотично застраивать эту территорию.