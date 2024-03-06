В Киеве ВЛК затягивали сроки проведения комиссии: Ляшко рассказал подробности

ВЛК работали до 14:00, а затем почему-то закрывались.

В Киеве военно-врачебные комиссии затягивали сроки проведения комиссии. В частности, они работали неполный день и у них отсутствовали электронные очереди.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "1+1".

"В Киеве не вывели врачей из ТЦК, не было электронной очереди. Кроме того, мы видим, что ВЛК работали до 14:00, а потом почему-то закрывались. Это нарушение норм", — рассказал он.

По словам Ляшко, рабочая группа Минздрава сосредоточится на решении организационных вопросов, которые можно решить быстро.

"Согласно нормам, во время прохождения ВЛК на каждого пациента в системе электронного здравоохранения открывают электронную медицинскую запись, которую должны закрыть в течение четырех дней. В то же время в некоторых клиниках, законтрактированных для проведения ВЛК, в частности в Киеве, такие записи оставались открытыми в течение 10 дней и больше", — добавил Ляшко.

Напомним, Министерство здравоохранения создает рабочую группу для проверки работы военно-врачебных комиссий в Киеве.

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