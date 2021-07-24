В Киеве владелец автосалона продавал чужие машины и требовал у владельцев вымышленные долги

В Киеве владелец автосалона продавал чужие машины и требовал у владельцев вымышленные долги

Злоумышленником является гражданин Прибалтийского государства.

В Киеве разоблачили 33-летнего владельца киевского автосалона, который организовал нелегальную схему торговли транспортных средств с вымогательством и угрозами. Злоумышленнику объявили подозрение в вымогательстве денег и незаконном завладении транспортным средством.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

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Правоохранители установили, что к преступлению причастен гражданин Прибалтийского государства. Подозреваемый взял у 37-летнего знакомого дать ему автомобиль BMW для решения бытовых нужд. Однако, автомобиль он не возвращал. Зато, злоумышленник вместе с сообщниками угрожали владельцу BMW и требовали 20 000 долларов долга, которого не было на самом деле.

Пострадавшего также заставили его написать расписку. А саму машину, хотя владелец переоформлять отказывался, они продали по поддельным документам. В результате легковушку несколько раз перепродавали.

Похищенный автомобиль BMW уже нашли и изъяли столичные следователи. Кроме того, с автосалона, который принадлежит злоумышленнику, изъяли еще пять транспортных средств премиум класса, законность пребывания которых на территории Украины сомнительна. Сейчас транспорт проверяют.

Сейчас следователи Главного следственного управления Нацполиции сообщили организатору преступления о подозрении по ч.2 ст. 189 (Вымогательство) и ч.3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве сотрудник СТО украл Lexus, владелец оставил для ремонта. Работник был пьян, а поэтому попал в ДТП, в результате которого разбил краденое авто.

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