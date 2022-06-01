В Киеве владельцев сети ресторанов разоблачили в выводе средств в РФ – прокуратура (фото)

Участники схемы занимались легализацией денежных средств, полученных в Украине незаконным путем с последующим выводом их на территорию РФ, а также на счета кипрской компании, через которую осуществлялось финансирование и управление бизнесом в России.
В Киеве владельцев известной сети ресторанов уличили в выводе средств в Россию.
Подольской окружной прокуратурой Киева осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту совершения действий, направленных на подрыв национальной безопасности и поддержания государства агрессора после силового вторжения на территорию Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины).
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
"В ходе досудебного расследования установлено, что, несмотря на введение санкций и начало полномасштабного вторжения вооруженных сил РФ на территорию Украины, граждане Украины – владельцы сети ресторанов, количество которых насчитывает до 70 заведений, 12 из которых расположены в Москве, сохранили контроль над бизнесом на территории страны-агрессора путем переименования московской части бизнеса и передав ее в управление компании, подконтрольной известному российскому ресторатору", — говорится в сообщении.
Следствием также установлено, что участники схемы занимались легализацией денежных средств, полученных в Украине незаконным путем с последующим выводом их на территорию РФ, а также счета кипрской компании, через которую осуществлялось финансирование и управление бизнесом в России.
Правоохранители провели санкционированный обыск в головном офисе группы компаний, расположенном в Киеве, во время которого обнаружена и изъята документация со сведениями о функционировании бизнеса на территории РФ, компьютерная техника, наличные средства на общую сумму свыше 1, 5 млн гривен, документацию, что имеет значение для расследования уголовного производства.
Напомним, известный магазин брендовой одежды в Киеве оказался точкой сбыта кокаина.
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