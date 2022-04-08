В Киеве въезд в Пущу Водицу ограничили на неопределенное время: что случилось

В Киеве въезд в Пущу Водицу ограничили на неопределенное время: что случилось

Надо дать время саперам разминировать территории.

В Киеве въезд на территорию Пущи Водицы, входящей в Оболонский район Киева, ограничен на неопределенное время.

Об этом сообщил глава Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик в Facebook.

"Военное руководство приняло решение об ограниченном въезде на территорию Пущи, и связано оно с огромным количеством объективных факторов, ряд из которых я, к сожалению, не имею права озвучивать", — отметил он.

По словам главы РГА, в первую очередь въезд запрещен, чтобы дать время саперам разминировать территории, поскольку именно Оболонский район взял на себя значительную часть удара, который получил Киев.

"Точного срока запрета пока нет, ведь объем работы просто колоссальный: проверить дома, улицы, пепелища, лесополосы и очистить их от снарядов, гранат, мин и растяжек, и даже тел", — добавил Фесик.

Глава Оболонской РГА отметил, что правоохранители также фиксируют и документируют многочисленные повреждения, чтобы затем использовать эти доказательства в международных и национальных судах.

Национальная полиция, ТРО и ДФТГ Оболонского района организовали охрану территории от мародерства.

"К сожалению, мародерство есть. В основном это местные "элементы", которые обязательно будут наказаны", – заверил Фесик.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после того, что российские оккупанты совершили в Буче, у Запада больше не должно быть колебаний по введению жестких санкций против РФ.

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